Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В 40-градусную жару Балхаш остался без воды из-за крупной аварии

отключение воды в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 22:10 Фото: pixabay
28 июня около 3:00 в Балхаше произошла крупная авария на главной насосной станции. В 40-градусную жару почти 100-тысячный город и ближайшие станции остались без воды, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, отмечает КТК, что из-за сильной жары загорелся масляный изолятор на трансформаторе. Из строя вышли три глубинных насоса. Вода исчезла во всем городе и на ближайших двух станциях: Конырат и Балхаш.

Так как поломки стали происходить часто, власти оперативно организовали подвоз воды. Сети города изношены на 80%. Последняя авария там произошла два месяца назад. В апреле прошлого года крупное ЧП на насосной станции оставило жителей без воды на целую неделю. В этот раз на месте работали три ремонтные бригады. Вода уже начала поступать в дома.

"Изоляторы восстановлены, трансформатор запущен, проводятся работы по заполнению трех скважин, параллельно работают бригады на двух скважинах, одну скважину уже восстановили. На город вода по правой ветке уже подана, стабилизация по правой ветке, будем подавать по левой ветке". Аким города Балхаша Сапар Сатаев

Ранее директор "Казгидромета" Серик Саиров на брифинге рассказал, грозит ли Казахстану дефицит питьевой воды.

Читайте также

пожар в частном жилом доме в Кентау
Пожарные показали, как тушат частный жилой дом в Кентау
пожилой человек потерял сознание и погиб под колесами авто в Астане
Трагический инцидент попал на видео в Астане
мужчину зажало бетонной конструкцией в Усть-Каменогорске
Мужчину придавило в смотровой яме гаража в Усть-Каменогорске
Елена Беляева
Балхаш Карагандинская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: