В 40-градусную жару Балхаш остался без воды из-за крупной аварии

28 июня около 3:00 в Балхаше произошла крупная авария на главной насосной станции. В 40-градусную жару почти 100-тысячный город и ближайшие станции остались без воды, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, отмечает КТК, что из-за сильной жары загорелся масляный изолятор на трансформаторе. Из строя вышли три глубинных насоса. Вода исчезла во всем городе и на ближайших двух станциях: Конырат и Балхаш.

Так как поломки стали происходить часто, власти оперативно организовали подвоз воды. Сети города изношены на 80%. Последняя авария там произошла два месяца назад. В апреле прошлого года крупное ЧП на насосной станции оставило жителей без воды на целую неделю. В этот раз на месте работали три ремонтные бригады. Вода уже начала поступать в дома.



"Изоляторы восстановлены, трансформатор запущен, проводятся работы по заполнению трех скважин, параллельно работают бригады на двух скважинах, одну скважину уже восстановили. На город вода по правой ветке уже подана, стабилизация по правой ветке, будем подавать по левой ветке". Аким города Балхаша Сапар Сатаев

Ранее директор "Казгидромета" Серик Саиров на брифинге рассказал, грозит ли Казахстану дефицит питьевой воды.