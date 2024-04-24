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Законодательство РК

Пожар вспыхнул в частном доме в Семее

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 01:38 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью в Семее по улице Акульская в частном жилом доме загорелась крыша, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, предварительная площадь пожара составляет 30 кв. м.

"Пожар в 00:59 ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пятый день бушует природный пожар в Алматинской области.

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