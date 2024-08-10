В Шымкенте вновь разгорелся крупный пожар
Фото: скриншот видео
10 августа в Енбекшинском районе на частной территории загорелись строительные материалы, дрова и разлитое дизельное топливо, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил 100 кв. м.
"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 140 спасателей тушили крупный пожар в Шымкенте. Тогда горела столовая возле рынка "Автонур".
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