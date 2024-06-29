12 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске

В субботу, 29 июня 2024 года, в областном центре Восточного Казахстана эвакуировали 12 человек из-за густого дыма в многоэтажном доме, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме по проспекту Казыбек Би. Загорелась квартира на первом этаже.

"На момент прибытия пожарных подразделений из жилого помещения шел густой дым. Пожарные эвакуировали 12 жителей, из них 5 детей", – сообщили в региональном департаменте по ЧС.

Огонь потушили оперативно на площади 10 кв. м. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, сообщили в ДЧС Восточного Казахстана.



"ДЧС ВКО просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Не доводить ситуацию до пожара. Своевременно устранять нарушения, которые могут спровоцировать пожар", – обратились в ведомстве к горожанам.

Также сегодня, 29 июня, в Алматы тушили пожар в двухэтажном здании. Пламя ликвидировали на площади 150 кв. м.