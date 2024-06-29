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Казахстанские дети погибли в Кыргызстане из-за схода селя

эвакуация людей, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 19:13 Фото: скриншот видео
28 июня из-за сильных дождей в Кыргызстане сошел разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области, который привел к жертвам среди населения и туристов, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным МЧС Кыргызстана, среди погибших есть несовершеннолетние граждане Казахстана. Тела двух детей уже обнаружены, ведутся поиски еще двоих.

"В настоящее время на месте стихийного бедствия работают спасательные службы кыргызской стороны. Казахстанские дипломаты находятся на постоянной связи с местными властями. Нашим Посольством в Кыргызстане родственникам погибших детей оказывается вся необходимая помощь. Данная трагедия на особом контроле у Министерства иностранных дел РК". Пресс-служба МИД РК

Как уточняется, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, в ходе которого были обсуждены обстоятельства чрезвычайного происшествия и взаимодействия соответствующих государственных органов обеих стран.

Отметим, что еще днем в регионе продолжалась эвакуация людей из центра отдыха Абшыр-Ата.


Ранее пресс-служба МЧС Кыргызстана заявила о том, что не менее семи человек погибли в результате схода селевых потоков в Ноокатском районе.

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