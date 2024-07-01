Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ездили в гости: тела погибших в Кыргызстане детей привезли на Родину в Усть-Каменогорск

Тела погибших в Кыргызстане детей доставили на Родину в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 09:47 Фото: акимат ВКО
Разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана привел к жертвам среди населения и туристов. Среди погибших – дети из Восточного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Два мальчика и две девочки в день трагедии ездили в гости к родственникам в сопровождении матерей. Сель, сошедший в туристической зоне, унес жизни маленьких казахстанцев, сообщили в пресс-службе акимата ВКО.

Сегодня, 1 июля 2024 года, тела погибших доставили спецбортом в Усть-Каменогорск. В акимате области создали оперативный штаб для оказания помощи родственникам детей, в который вошли специалисты всех служб региона.

"Глава региона Ермек Кошербаев встретился с родными погибших и выразил глубокие соболезнования, отметив, что в эти тяжелые дни все жители Восточного Казахстана скорбят вместе с ними и заверил, что администрация области окажет всю необходимую поддержку. Местные исполнительные органы и мечеть "Халифа Алтай" взяли на себя организацию и проведение похорон детей. Предприятия и бизнесмены региона также выразили готовность оказать помощь семьям", – сказано в сообщении.

Сотрудники акимата и жители Восточно-Казахстанской области приносят свои искренние соболезнования родственникам в связи с произошедшей трагедией.

Не менее семи человек погибли в результате схода селевых потоков в Ноокатском районе. В том числе дети из Казахстана.

Читайте также

погода июль
Сильные дожди и жара 42°С: о погоде в Казахстане на первые дни июля
Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий
Каспий дождался: уровень моря увеличился на 119 см
Алматинцев предупредили о сильном дожде
Алматинцев предупредили о сильном дожде
Ирина Капитанова
Восточно-Казахстанская область Кыргызстан Усть-Каменогорск 2024 год Сель
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
футбол
Матч Англии и Словакии завершился фантастической удачей англичан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: