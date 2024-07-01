Ездили в гости: тела погибших в Кыргызстане детей привезли на Родину в Усть-Каменогорск

Разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана привел к жертвам среди населения и туристов. Среди погибших – дети из Восточного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Два мальчика и две девочки в день трагедии ездили в гости к родственникам в сопровождении матерей. Сель, сошедший в туристической зоне, унес жизни маленьких казахстанцев, сообщили в пресс-службе акимата ВКО.

Сегодня, 1 июля 2024 года, тела погибших доставили спецбортом в Усть-Каменогорск. В акимате области создали оперативный штаб для оказания помощи родственникам детей, в который вошли специалисты всех служб региона.

"Глава региона Ермек Кошербаев встретился с родными погибших и выразил глубокие соболезнования, отметив, что в эти тяжелые дни все жители Восточного Казахстана скорбят вместе с ними и заверил, что администрация области окажет всю необходимую поддержку. Местные исполнительные органы и мечеть "Халифа Алтай" взяли на себя организацию и проведение похорон детей. Предприятия и бизнесмены региона также выразили готовность оказать помощь семьям", – сказано в сообщении.

Сотрудники акимата и жители Восточно-Казахстанской области приносят свои искренние соболезнования родственникам в связи с произошедшей трагедией.

Не менее семи человек погибли в результате схода селевых потоков в Ноокатском районе. В том числе дети из Казахстана.