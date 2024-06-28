В Кыргызстане во время схода селевых потоков погибли люди

Пресс-служба Кыргызстана заявила о том, что не менее семи человек погибли в результате схода селевых потоков в Ноокатском районе, сообщает Zakon.kz.

Как пишут местные СМИ, информация о числе погибших и пострадавших уточняется.

"Под селевыми потоками, вызванными обильными осадками, в Ноокатском районе погибли не менее семи человек", – заявил представитель МЧС КР.

Известно, что селем подтоплены несколько десятков одноэтажных жилых домов и частично повреждены два моста. На место ЧП в Ошскую область направлены отряды МЧС для устранения последствий стихийного бедствия.

В Ноокене объявлен режим ЧС.







В апреле сообщалось, что в Кыргызстане за короткий период сошли десятки селей.