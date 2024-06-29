В Алматы похоронили убитую в Германии казахстанку

29 июня в Алматы похоронили Айгуль Сайлыбаеву, тело которой было найдено в Германии около двух недель назад, сообщает Zakon.kz.

Об этом порталу "Костанай news" рассказал брат погибшей.

10 июня 2024 года в МИД РК сообщили, что полиция Германии ищет пропавшую казахстанку Айгуль Сайлыбаеву. 17 июня стало известно, что ее тело с признаками насильственной смерти нашли в пластиковом мешке на окраине города.

Следствие пока не установило подозреваемого в убийстве 40-летней казахстанки, однако стали известны некоторые подробности последних дней жизни Сайлыбаевой.

