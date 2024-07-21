Туристы не смогли спуститься с гор в Алматинской области из-за темноты

Троим студентам и школьникам потребовалась помощь спасателей, чтобы спуститься с гор близ села Кыргауылды. Сделать это самостоятельно они не смогли из-за темноты, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился вечером 20 июля 2024 года. Два юноши 15 и 20 лет, а также 19-летняя девушка решили отправиться в горы, но после того, как село солнце, не смогли спуститься самостоятельно.

"С помощью мобильного телефона они смогли дозвониться до 112 и отправить свое местоположение. Спасатели РОСО нашли потерявшихся по их координатам, проводили до безопасного места и передали родственникам", – рассказали в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК.

18 июля 2024 года в МЧС РК предупредили, что в горах Алматы приступили к опорожнению опасных моренных озер. В этом году превентивные работы проведут на шести прорывоопасных водоемах бассейнов рек Киши и Улкен Алматы, Аксай. Именно они представляют особую селевую угрозу для алматинцев.

15 июля 2024 года в Талгарском районе с горы Большой Алматинский пик спасатели спустили 16-летнего подростка, который не смог сделать это самостоятельно.