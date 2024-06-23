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В Семее спасли девочку, которая тонула в Иртыше

спасенная, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 16:11 Фото: МЧС РК
23 июня 2024 года спасатели ДЧС Абайской области вытащили из воды девочку, которая тонула в Иртыше, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС, девочка чуть было не ушла под воду в 15 метрах от берега.

На помощь девочке 2012 года рождения пришли Руслан Масанов и Рустам Беисханов.

"В настоящее время состояние спасенной стабильное, в медицинской помощи не нуждается. МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде", – поделились в ведомстве.

С 21 июня в Павлодарской области ищут тело мужчины, который утонул во время купания в Иртыше.

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