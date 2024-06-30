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Мопедист и женщина-пешеход погибли возле рынка "Алтын Орда"

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 05:15 Фото: Zakon.kz
30 июня на границе города Алматы и Алматинской области в результате ДТП погибли водитель мопеда и женщина-пешеход, сообщает Zakon.kz.

Ночью мопед двигался по Ташкентскому тракту в восточном направлении, когда на границе Алматы и области неожиданно перед ним выбежала женщина. Смертельный инцидент обусловлен несколькими факторами:

  • высокая скорость мопеда;
  • темное время суток;
  • переход дороги в неположенном месте.
ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 05:15

Фото: Zakon.kz

Пешехода от надземного перехода отделяли 100 метров, но женщина решила перепрыгнуть через бетонные ограждения.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 05:15

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что мопед, водитель и сама пешеход отлетели на несколько десятков метров вперед.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 05:15

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 05:15

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 05:15

Фото: Zakon.kz

В результате тяжелых травм водитель мопеда 2002 года рождения и женщина, личность которой устанавливается, скончались на месте до приезда медиков.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 05:15

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 05:15

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства этого происшествия.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 05:15

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 05:15

Фото: Zakon.kz

Похожий случай произошел 29 июня в Западно-Казахстанской области.

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