Мопедист и женщина-пешеход погибли возле рынка "Алтын Орда"
Ночью мопед двигался по Ташкентскому тракту в восточном направлении, когда на границе Алматы и области неожиданно перед ним выбежала женщина. Смертельный инцидент обусловлен несколькими факторами:
- высокая скорость мопеда;
- темное время суток;
- переход дороги в неположенном месте.
Фото: Zakon.kz
Пешехода от надземного перехода отделяли 100 метров, но женщина решила перепрыгнуть через бетонные ограждения.
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что мопед, водитель и сама пешеход отлетели на несколько десятков метров вперед.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате тяжелых травм водитель мопеда 2002 года рождения и женщина, личность которой устанавливается, скончались на месте до приезда медиков.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства этого происшествия.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Похожий случай произошел 29 июня в Западно-Казахстанской области.