Мопедист и женщина-пешеход погибли возле рынка "Алтын Орда"

30 июня на границе города Алматы и Алматинской области в результате ДТП погибли водитель мопеда и женщина-пешеход, сообщает Zakon.kz.

Ночью мопед двигался по Ташкентскому тракту в восточном направлении, когда на границе Алматы и области неожиданно перед ним выбежала женщина. Смертельный инцидент обусловлен несколькими факторами:

высокая скорость мопеда;

темное время суток;

переход дороги в неположенном месте.

Фото: Zakon.kz

Пешехода от надземного перехода отделяли 100 метров, но женщина решила перепрыгнуть через бетонные ограждения.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что мопед, водитель и сама пешеход отлетели на несколько десятков метров вперед.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате тяжелых травм водитель мопеда 2002 года рождения и женщина, личность которой устанавливается, скончались на месте до приезда медиков.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Похожий случай произошел 29 июня в Западно-Казахстанской области.