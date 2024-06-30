Заблудившуюся девочку отыскали спасатели на берегу Алаколя

В Жетысуской области сотрудники МЧС пришли на помощь девочке, которая 30 июня 2024 года осталась без присмотра родителей и заблудилась, сообщает Zakon.kz.

Ребенка, 2017 года рождения, спасатели заметили во время патрулирования берега озера Алаколь.

"Как оказалось, девочка осталась без присмотра взрослых и заблудилась. Спасатели передали ребенка матери. В медицинской помощи она не нуждалась", – пояснили в пресс-службе МЧС.

В субботу, 29 июня 2024 года, на озере Алаколь перевернулся катамаран, в котором находились пять человек. Их спасли сотрудники МЧС, которые патрулировали территорию на лодках.

В этот же день, 29 июня, в Карагандинской области утонули две школьницы. Они находились без присмотра взрослых и купались в запрещенном месте.