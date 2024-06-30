Семерых подростков ищут в алматинских горах

30 июня в горах Алматы потерялись семь подростков, сообщает Zakon.kz.

В эти минуты спасатели активно ищут пропавших.

"Поисковая операция проходит вблизи пика Кумбель Медеуского района". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что грузовики с людьми застряли во время переправы через реку в Жетысуской области. Им на помощь пришли спасатели региона.