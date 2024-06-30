Семерых подростков ищут в алматинских горах
Фото: Zakon.kz
30 июня в горах Алматы потерялись семь подростков, сообщает Zakon.kz.
В эти минуты спасатели активно ищут пропавших.
"Поисковая операция проходит вблизи пика Кумбель Медеуского района". Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что грузовики с людьми застряли во время переправы через реку в Жетысуской области. Им на помощь пришли спасатели региона.
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