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Семерых подростков ищут в алматинских горах

алматинские горы, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 21:30 Фото: Zakon.kz
30 июня в горах Алматы потерялись семь подростков, сообщает Zakon.kz.

В эти минуты спасатели активно ищут пропавших.

"Поисковая операция проходит вблизи пика Кумбель Медеуского района". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что грузовики с людьми застряли во время переправы через реку в Жетысуской области. Им на помощь пришли спасатели региона.

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