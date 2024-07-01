Вечером 1 июля 2024 года на проспекте Абая в Алматы загорелось здание бывшей железнодорожной больницы. В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Zakon.kz уточнили, что проводится разбор мусора и проливка водой.

Также в ДЧС заявили, что пожарные расчеты были направлены по адресу в 19:00.

"Прибывшие пожарные ликвидировали загорание мусора на втором этаже нефункционирующего двухэтажного здания железнодорожной больницы на площади 15 кв. м". Пресс-служба ДЧС Алматы

В заключении сказано, что проводится разбор мусора и проливка водой.

Еще в августе 2023 года аким Ерболат Досаев пообещал горожанам сохранить исторический облик бывшей железнодорожной больницы, на месте которой будет открыт детский реабилитационный центр. Его планируют открыть в 2024 году.