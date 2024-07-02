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Законодательство РК

Полицейские Алматинской области изъяли почти 13 тонн наркотиков

Полицейские Алматинской области изъяли почти 13 тонн наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 09:47 Фото: ДП города Астаны
С начала года на территории Алматинской области выявлено 10 нарколабораторий, из незаконного оборота изъято почти 13 тонн наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Всего за этот период в регионе выявлено 104 наркоправонарушения, передает пресс-служба МВД РК.

В том числе 58 преступлений, из которых 27 фактов сбыта наркотических средств, 23 хранения наркотических средств в особо крупном размере. Вместе с тем выявлено 46 фактов, связанных с незаконным оборотом синтетических видов наркотиков.

"В общей сложности с начала текущего года проведено 265 профилактических мероприятий антинаркотической направленности. Только за период проведения антинаркотического месячника, продлившегося с 26 мая по 26 июня, проведено 70 мероприятий под эгидой "Будущее без наркотиков".  Начальник областного управления по противодействию наркопреступности Ардак Кайсаров


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В рамках комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на постоянной основе проводится работа по профилактике наркомании и наркопреступности среди молодежи.

"Нами на постоянной основе проводится мониторинг интернет-ресурсов. С начала этого года 66 адресов с противоправным контентом внесены на блокировку посредством программы "Кибернадзор", – дополнил Ардак Кайсаров.

Ранее в КНБ отчитались о проведении с начала 2024 года 96 операций по противодействию незаконному обороту наркотиков.

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