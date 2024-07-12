Во время спецоперации полицейские изъяли 13 тонн наркотиков

С июня по октябрь в Казахстане проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора". С его начала на территории страны уже пресечено 523 наркоправонарушения. Из незаконного оборота изъято почти 13 тонн наркотиков, сообщает Zakon.kz.

В том числе:

на территории Алматинской области выявлена и уничтожена наркоплантация по выращиванию конопли. Общий вес изъятых наркотиков превысил 12 тонн;

в Актюбинской области у местного жителя, организовавшего подпольное наркопроизводство в лабораторных условиях, изъято более 3 кг мефедрона;

в Кызылординской области с применением авиационной разведки пресечен факт незаконной культивации. Задержаны два подельника, у которых изъято более полутонны марихуаны;

в 130 километрах от района Рыскулова Жамбылской области задержан гражданин, заготовивший для реализации 56 кг марихуаны;

у жителя Астаны при обыске в квартире изъято более 1,5 кг мефедрона;

в Темиртау задержали 22-летнюю закладчицу, у которой изъято 300 свертков с расфасованными по дозам 350 г мефедрона.

По всем фактам начаты досудебные производства.

За вышеуказанные преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

Полицейские находятся на усиленном варианте несения службы, выявляя места сбора дикорастущей конопли, высаженные плантации, устраивают засады на заготовителей незаконных запасов наркотиков каннабисной группы.

Ранее в КНБ отчитались о проведении с начала 2024 года 96 операций по противодействию незаконному обороту наркотиков.

