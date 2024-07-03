В Алматы скорая въехала в летнее кафе

Во второй половине 3 июля 2024 года в Бостандыкском районе Алматы произошла авария с участием машины скорой помощи. Детали происшествия озвучили Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции города.

По данным правоохранителей, данное дорожно-траснпортное происшествие (ДТП) зафиксировано в 16:10.

В полиции уточнили, что водитель скорой, следуя по улице Шашкина в северном направлении, допустил столкновение с двумя машинами: Toyota и Hyndai.

"Также допустил наезд на препятствие в виде ограждения летней террасы одного из ресторанов. В результате ДТП никто не пострадал". Пресс-служба ДП Алматы





Сейчас, как заключили в пресс-службе, в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники УП Бостандыкского района южной столицы.

Ранее сообщалось о вандале, который разгромил стеклянную остановку в Алматы и попал на видео. В полиции на запрос корреспондента Zakon.kz ответили, что личность хулигана установлена.