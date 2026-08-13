Полицейского из Атырау привлекли к ответственности после видео у подъезда

В Атырау сотрудника полиции привлекли к административной ответственности после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой он курит и плюется возле подъезда, сообщает Zakon.kz.

Кадры разместили в Instagram. Автор публикации обратил внимание на поведение мужчины и заявил, что тот якобы заплевал проход в подъезд.

Пользователи в комментариях также раскритиковали действия полицейского. Один из них отметил, что сотрудники правоохранительных органов, как и остальные граждане, должны соблюдать установленные правила.

В пресс-службе ДП Атырауской области рассказали порталу "Мой город", что по факту произошедшего провели проверку.

"За курение в общественном месте и плевок в неустановленном месте сотрудник полиции привлечен к административной ответственности", – заявили в департаменте.

В полиции также подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов обязаны соблюдать требования законодательства. При совершении правонарушений они привлекаются к ответственности на общих основаниях.

Ранее сообщалось, что видео в соцсетях обернулось для казахстанца походом в полицию и штрафом.