Полицейского из Атырау привлекли к ответственности после видео у подъезда
Фото: Zakon.kz
В Атырау сотрудника полиции привлекли к административной ответственности после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой он курит и плюется возле подъезда, сообщает Zakon.kz.
Кадры разместили в Instagram. Автор публикации обратил внимание на поведение мужчины и заявил, что тот якобы заплевал проход в подъезд.
Пользователи в комментариях также раскритиковали действия полицейского. Один из них отметил, что сотрудники правоохранительных органов, как и остальные граждане, должны соблюдать установленные правила.
В пресс-службе ДП Атырауской области рассказали порталу "Мой город", что по факту произошедшего провели проверку.
"За курение в общественном месте и плевок в неустановленном месте сотрудник полиции привлечен к административной ответственности", – заявили в департаменте.
В полиции также подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов обязаны соблюдать требования законодательства. При совершении правонарушений они привлекаются к ответственности на общих основаниях.
Ранее сообщалось, что видео в соцсетях обернулось для казахстанца походом в полицию и штрафом.
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