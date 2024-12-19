Вырвали волосы и избили: фельдшеру скорой самой потребовалась помощь медиков в Костанае

Нападение на фельдшера произошло в Костанае 17 декабря 2024 года около полуночи. Руководитель станции скорой помощи Костанайской области Давид Саркисян рассказал, что время прибытия до пациента составило около 4-5 минут, сообщает Zakon.kz.

Вызов в скорую помощь поступил от пациентки с жалобами на сердце и одышку.

"Фельдшеры в течение получаса пытались реанимировать пациентку. В это время со стороны родственников в адрес медработников звучали угрозы, нецензурная брань. После фиксации биологической смерти произошло нападение. Наша 24-летняя фельдшер получила удары по лицу, у нее вырвана часть волос, были удары в живот", – сказал Давид Саркисян.

Урегулировать конфликт удалось только после прибытия полиции. На этот же адрес направили и вторую скорую, но уже для госпитализации девушки-фельдшера. Второй фельдшер бригады также получил удар по лицу, но серьезно не пострадал и продолжает работу.

"В 2024 году уже были факты нападения на сотрудников скорой помощи. Пациент в нетрезвом состоянии напал на водителя одной из наших бригад, но его удалось быстро скрутить. Полицию также вызвали. Сегодня по этому факту также открыто дело", – добавил Давид Саркисян.

Работники станции скорой помощи рассказали, что читали рекомендации в соцсетях о том, чтобы врачи возили с собой баллончики со слезоточивым газом или другие орудия самообороны. Однако они считают, что подобный подход для них неприемлем, потому что их профессия не связана с нанесением вреда здоровью. Даже в случае нападения они стараются только защищаться.

Пострадавшая и руководство Станции скорой помощи по рекомендации полиции не рассказывают о некоторых нюансах произошедшего в интересах следствия. Большие надежды они возлагают на аудио- и видеожетоны, которыми должны оснастить сотрудников скорой помощи уже в 2025 году. Руководство службы затрудняется назвать точные сроки получения необходимого оборудования. Но здесь верят, что это поможет снизить градус агрессии в адрес фельдшеров и водителей скорой помощи.

Ранее Zakon.kz писал, что делу о нападении на костанайского фельдшера скорой помощи возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

В Казахстане число нападений на медработников растет. Часто жертвами агрессии становятся именно работники скорой помощи. Летом 2024 года мужчина избил фельдшера скорой в Актау.

Также жертвой нападения стал медработник в Астане. На него набросились с ножом.