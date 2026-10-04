Тело 19-летней девушки нашли в гараже подозреваемого в убийстве ее матери

В Москве расследуют убийство 53-летней женщины и ее 19-летней дочери. Подозреваемого задержали в Воронежской области, сообщает Zakon.kz.

Фрагменты тела 53-летней Елены Церетели обнаружили 3 октября в квартире дома на Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы. Следователи возбудили уголовное дело и начали устанавливать обстоятельства произошедшего, сообщили в Следственном комитете России.

Позже в гараже в Новой Москве, которым пользовался сожитель погибшей, нашли тело ее 19-летней дочери. Там же обнаружили схрон с оружием. Осмотр гаража продолжается.

Мужчину задержали в Воронежской области и доставили в Москву. В ближайшее время его планируют допросить.

По данным Baza, подозреваемый – 47-летний бизнесмен Теймураз Гогиашвили. Он родом из Донецка, учился в Луганске, работал в "Луганскэнергопроме", а затем переехал в Россию. В 2023 году мужчина зарегистрировал ИП в Москве, основным видом деятельности которого стало производство комплектующих для автомобилей. Также он выступает ответчиком по арбитражному делу на 42,6 млн рублей.

Между тем в Алматинской области судят троих парней по делу об убийстве 24-летнего односельчанина.