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Законодательство РК

Пожилой турист застрял на пике Казыгурт в Туркестанской области

помощь спасателей в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 22:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
66-летний турист решил покорить пик Казыгурт, совершенно не подготовившись к походу, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, дедушка поднялся на пик, но самостоятельно спуститься обратно уже не смог. На помощь ему были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда.

"Благодаря слаженным действиям спасателей 66-летний турист благополучно спущен с горы и передан бригаде скорой медицинской помощи".Пресс-служба МЧС РК
помощь спасателей в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 22:01

фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что спасатели нашли потерявшихся в алматинских горах подростков.

Елена Беляева
МЧС РК Туркестанская область 2024 год Спасатели Туризм
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