Пожилой турист застрял на пике Казыгурт в Туркестанской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
66-летний турист решил покорить пик Казыгурт, совершенно не подготовившись к походу, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, дедушка поднялся на пик, но самостоятельно спуститься обратно уже не смог. На помощь ему были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда.
"Благодаря слаженным действиям спасателей 66-летний турист благополучно спущен с горы и передан бригаде скорой медицинской помощи".Пресс-служба МЧС РК
фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что спасатели нашли потерявшихся в алматинских горах подростков.
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