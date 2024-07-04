Пожилой турист застрял на пике Казыгурт в Туркестанской области

66-летний турист решил покорить пик Казыгурт, совершенно не подготовившись к походу, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, дедушка поднялся на пик, но самостоятельно спуститься обратно уже не смог. На помощь ему были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда.

"Благодаря слаженным действиям спасателей 66-летний турист благополучно спущен с горы и передан бригаде скорой медицинской помощи". Пресс-служба МЧС РК

фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что спасатели нашли потерявшихся в алматинских горах подростков.