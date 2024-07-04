Внедорожник с двумя людьми застрял в степи Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 5 июля в Аршалинском районе в районе станции Анар внедорожник застрял в грязевой массе, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, самостоятельно водитель выбраться не смог и обратился за помощью к спасателям.
"Добравшись до места на высокопроходимом автомобиле спасатели эвакуировали дух человек в поселок Аршалы. В медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что спасатели помогли пожилому туристу, который застрял на пике Казыгурт в Туркестанской области.
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