Внедорожник с двумя людьми застрял в степи Акмолинской области

Ночью 5 июля в Аршалинском районе в районе станции Анар внедорожник застрял в грязевой массе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, самостоятельно водитель выбраться не смог и обратился за помощью к спасателям.

"Добравшись до места на высокопроходимом автомобиле спасатели эвакуировали дух человек в поселок Аршалы. В медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что спасатели помогли пожилому туристу, который застрял на пике Казыгурт в Туркестанской области.