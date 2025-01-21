В Алматинской области застрял автобус с людьми

Ночью 21 января в Жамбылском районе Алматинской области пассажирский автобус застрял в грязевой массе, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел в пяти км от села Каракастек. Выбраться самостоятельно у водителя автобуса не получилось. Поэтому незамедлительно на место вызова прибыли спасатели.

"Несмотря на сложные погодные условия пассажирский микроавтобус был отбуксирован на очищенный участок дороги после чего он продолжил свой маршрут", – говорится в сообщении.

Таким образом от холода удалось спасти 50 человек. Благодаря оперативной помощи спасателей, медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Днями ранее автобус сломался на трассе Алматы – Усть-Каменогорск. Спасателям пришлось эвакуировать 24 пассажира.