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В Мангистауской области пресечена попытка провоза наркотического вещества

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 04:14 Фото: polisia.kz
4 июля на таможенном посту "Тажен" Мангистауской области пресечена попытка провоза наркотического вещества, сообщает Zakon.kz.

По информации комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана, в ходе таможенного досмотра сотрудником таможенной службы совместно с пограничным нарядом "ДТСГ" у уроженца Узбекистана в кошельке левого кармана брюк обнаружен неизвестный сверток.

Мангистауская область, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 04:14

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Мужчина следовал из Москвы в город Динау, который расположен в Республике Узбекистан.

"Для принятия процессуального решения материалы переданы в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

В Казахстане порядка 500 волонтеров приняли участие в проведении антинаркотического месячника, приуроченного Международному дню борьбы с наркоманией.

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Алия Абди
Комитет государственных доходов Мангистауская область Узбекистан 2024 год Хорошие новости Наркотики Полиция
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