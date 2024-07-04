В Мангистауской области пресечена попытка провоза наркотического вещества

4 июля на таможенном посту "Тажен" Мангистауской области пресечена попытка провоза наркотического вещества, сообщает Zakon.kz.

По информации комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана, в ходе таможенного досмотра сотрудником таможенной службы совместно с пограничным нарядом "ДТСГ" у уроженца Узбекистана в кошельке левого кармана брюк обнаружен неизвестный сверток.

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Мужчина следовал из Москвы в город Динау, который расположен в Республике Узбекистан.

"Для принятия процессуального решения материалы переданы в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

В Казахстане порядка 500 волонтеров приняли участие в проведении антинаркотического месячника, приуроченного Международному дню борьбы с наркоманией.