В Астане на паркинге вспыхнули провода

22 июля в Астане на паркинге, в помещении электрощитовой, горели электропровода, сообщает Zakon.kz.

Огонь охватил площадь в 2 кв. м. Силами МЧС горение полностью ликвидировано за 38 минут с момента поступления вызова.

Пострадавших нет.

Причина ЧП устанавливается.





Ранее сообщалось, что в ВКО ликвидировали пожар в бане.