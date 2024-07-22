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В Астане на паркинге вспыхнули провода

пожар на паркинге, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 22:20 Фото: скриншот видео
22 июля в Астане на паркинге, в помещении электрощитовой, горели электропровода, сообщает Zakon.kz.

Огонь охватил площадь в 2 кв. м. Силами МЧС горение полностью ликвидировано за 38 минут с момента поступления вызова.

Пострадавших нет.

Причина ЧП устанавливается.


Ранее сообщалось, что в ВКО ликвидировали пожар в бане.

Елена Беляева
Астана МЧС РК Пожар 2024 год
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