В Астане на паркинге вспыхнули провода
Фото: скриншот видео
22 июля в Астане на паркинге, в помещении электрощитовой, горели электропровода, сообщает Zakon.kz.
Огонь охватил площадь в 2 кв. м. Силами МЧС горение полностью ликвидировано за 38 минут с момента поступления вызова.
Пострадавших нет.
Причина ЧП устанавливается.
Ранее сообщалось, что в ВКО ликвидировали пожар в бане.
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