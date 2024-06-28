Пожарные срочно выехали в реанимационное отделение детской больницы в Астане
Фото: скриншот видео
29 июня ночью в детской больнице Астаны произошел инцидент. По информации пресс-службы МЧС РК, загорелся инфузомат, сообщает Zakon.kz.
Инцидент зафиксировали на втором этаже детской инфекционной больницы города, в реанимационном отделении. Отмечается, что причиной стало короткое замыкание электрических проводов аппарата инфузионного насоса без последующего горения.
Пострадавших нет.
Спасатели рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.
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