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Пожарные срочно выехали в реанимационное отделение детской больницы в Астане

короткое замыкание произошло в реанимационном отделении детской больницы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 01:47 Фото: скриншот видео
29 июня ночью в детской больнице Астаны произошел инцидент. По информации пресс-службы МЧС РК, загорелся инфузомат, сообщает Zakon.kz.

Инцидент зафиксировали на втором этаже детской инфекционной больницы города, в реанимационном отделении. Отмечается, что причиной стало короткое замыкание электрических проводов аппарата инфузионного насоса без последующего горения.

Пострадавших нет.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее пожарные показали, как тушат частный жилой дом в Кентау.

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