Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматинской области на моренных озерах начали сброс воды для предотвращения селей

В Алматинской области на морённых озерах начали сброс воды для предотвращения селей, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 03:05 Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили о сложной селевой обстановке в бассейне реки Турген на территории Алматинской области. А также работах по предотвращению угрозы селевых паводков, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, сейчас на озерах сбрасывают воду для исключения перелива и рисков образования селей.

Как выяснилось, в течение двух дней ими также были проведены работы для откачки ледниковых талых вод путем прокладки сифона. Таким образом, была запущена первая нить сифона длиной порядка 300 метров с производительностью 110 л/с.

Работы на озерах будут продолжаться в зависимости от погодных условий (ориентировочно до 16 июля текущего года). 


В МЧС также отметили, что в зоне риска населенные пункты Тау-Турген, Турген, Каракемер, Балтабай, где проживает более 30 тысяч человек. В связи с этим был организован мониторинг за селевой и гидрометеорологической обстановкой состояния ледника и озером бассейна реки Турген.

Временно введены ограничения для посещения данной местности. Проводятся работы по оповещению пеших туристов, владельцев автотранспорта, местных жителей и исполнительных органов.

Читайте также

Пять человек оказались в ловушке посреди реки в Жетысуской области
Пять человек оказались в ловушке посреди реки в Жетысуской области
В новом терминале аэропорта Алматы протекла крыша
В новом терминале аэропорта Алматы протекла крыша
Дело Айкоркем: военнослужащему вновь вынесли приговор
Дело Айкоркем: военнослужащему вновь вынесли приговор
Елена Вебер
МЧС РК 2024 год Паводки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Сильные дожди, очаговый град и 40-градусная жара ожидаются в Казахстане
Сильные дожди, очаговый град и 40-градусная жара ожидаются в Казахстане
Токаев подписал закон по декриминализации экономических правонарушений
Токаев подписал закон о декриминализации экономических правонарушений
Задержан Кайрат Нуртас
Задержан Кайрат Нуртас
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: