В Алматинской области на моренных озерах начали сброс воды для предотвращения селей

В МЧС РК сообщили о сложной селевой обстановке в бассейне реки Турген на территории Алматинской области. А также работах по предотвращению угрозы селевых паводков, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, сейчас на озерах сбрасывают воду для исключения перелива и рисков образования селей.

Как выяснилось, в течение двух дней ими также были проведены работы для откачки ледниковых талых вод путем прокладки сифона. Таким образом, была запущена первая нить сифона длиной порядка 300 метров с производительностью 110 л/с.



Работы на озерах будут продолжаться в зависимости от погодных условий (ориентировочно до 16 июля текущего года).





В МЧС также отметили, что в зоне риска населенные пункты Тау-Турген, Турген, Каракемер, Балтабай, где проживает более 30 тысяч человек. В связи с этим был организован мониторинг за селевой и гидрометеорологической обстановкой состояния ледника и озером бассейна реки Турген.

Временно введены ограничения для посещения данной местности. Проводятся работы по оповещению пеших туристов, владельцев автотранспорта, местных жителей и исполнительных органов.