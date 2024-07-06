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Крупный пожар произошел в банном комплексе "Теремок" в Алматы

Крупный пожар произошел в банном комплексе &quot;Теремок&quot; в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 20:41 Фото: pixabay
Пожар разгорелся 6 июля в банном комплексе "Теремок" в Алматы, сообщает Zakon.kz.
"В эти минуты огнеборцы города Алматы тушат пожар в отдельно стоящем двухэтажном банном комплексе "Теремок". Обстоятельства инцидента уточняются", – говорится в сообщении МЧС РК.


Ранее сообщалось о другом пожаре, который произошел 5 июля в элитном жилом комплексе "Нурлы-Тау" в Алматы. 


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