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Законодательство РК

Крупный пожар в банном комплексе потушили в Семее

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 14:48 Фото: МЧС РК
Пожар по повышенному рангу, который вспыхнул в трехэтажном банном комплексе, потушили в Семее, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил здание, расположенное по улице Шугаева.

"Пожар начался в помещении котельной с распространением огня на второй этаж и на крышу рядом стоящего одноэтажного магазина. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 14:48

Фото: МЧС РК

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 14:48

Фото: МЧС РК

Общая площадь огня составила 132 кв. м. Пожарные с помощью трехколенной лестницы спасли женщину 1992 года рождения.

Ранее аким Абайской области Нурлан Уранхаев рассказал, какую помощь получили предприниматели из Семея, работавшие на сгоревшем 6 февраля 2024 года вещевом рынке.

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