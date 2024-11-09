Крупный пожар в банном комплексе потушили в Семее

Фото: МЧС РК

Пожар по повышенному рангу, который вспыхнул в трехэтажном банном комплексе, потушили в Семее, сообщает Zakon.kz.

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