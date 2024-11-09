Крупный пожар в банном комплексе потушили в Семее
Фото: МЧС РК
Пожар по повышенному рангу, который вспыхнул в трехэтажном банном комплексе, потушили в Семее, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил здание, расположенное по улице Шугаева.
"Пожар начался в помещении котельной с распространением огня на второй этаж и на крышу рядом стоящего одноэтажного магазина. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК
Общая площадь огня составила 132 кв. м. Пожарные с помощью трехколенной лестницы спасли женщину 1992 года рождения.
Ранее аким Абайской области Нурлан Уранхаев рассказал, какую помощь получили предприниматели из Семея, работавшие на сгоревшем 6 февраля 2024 года вещевом рынке.
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