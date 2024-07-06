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Мощный ураган сносил все на своем пути в Аральске

Мощный ураган сносил все на своем пути в Аральске , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 00:30 Фото: pixabay
В Аральском районе Кызылординской области 6 июля мощный ураган сносил все на своем пути, сообщает Zakon.kz.

Каким был он сильным, можно увидеть благодаря жителю аула Аралкум. Он снял видео, которым поделился с пользователями в TikTok.

На нем видно, как аулчане стоят в укрытии, а одна женщина хочет спасти утварь, оставшуюся под навесом на улице. Несмотря на старания, ей это не удается. А находящие рядом домочадцы отговаривают ее от этого.

@cerdho1 #tiktok #аральск #omg ♬ оригинальный звук - XXXXXLR

В Аральском районе подобные ураганы бывают часто. Здесь находится Малый Арал. Это сохранившаяся часть Аральского моря.

24 апреля сообщалось, что на Алматы обрушился сильный ветер.  Жители нескольких районов заявили, что в городе прошел град.

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Кызылординская область 2024 год Аральское море Ураганы
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