Мощный ураган сносил все на своем пути в Аральске

В Аральском районе Кызылординской области 6 июля мощный ураган сносил все на своем пути, сообщает Zakon.kz.

Каким был он сильным, можно увидеть благодаря жителю аула Аралкум. Он снял видео, которым поделился с пользователями в TikTok.

На нем видно, как аулчане стоят в укрытии, а одна женщина хочет спасти утварь, оставшуюся под навесом на улице. Несмотря на старания, ей это не удается. А находящие рядом домочадцы отговаривают ее от этого.

В Аральском районе подобные ураганы бывают часто. Здесь находится Малый Арал. Это сохранившаяся часть Аральского моря.

24 апреля сообщалось, что на Алматы обрушился сильный ветер. Жители нескольких районов заявили, что в городе прошел град.