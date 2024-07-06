Полиция Уральска задержала продавца электронных сигарет

5 июля сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 50-летнего жителя Уральска, который занимался незаконной продажей запрещенных к продаже электронных сигарет, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, свою торговую деятельность мужчина осуществлял через интернет-магазин в мессенджере Telegram. Его задержали с поличным во время продажи за 6500 тенге электронных сигарет подростку.

Фото: пресс-служба МВД РК

В доме подозреваемого провели обыск, в котором стражи порядка нашли и изъяли порядка сотни одноразовых сигарет, 137 приспособлений и жидкостей для их употребления. По факту продажи и распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них, управлением полиции города Уральск возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

С 20 июня 2024 года за продажу и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей предусмотрены:

штраф в размере до 200 МРП. В 2024 году эта сумма составляет 738 400 тенге;

исправительные работы;

привлечение к общественным работам на срок до 200 часов;

арест до 50 суток.

Мы сообщали, что 19 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". Нормы закона вступили в силу с 20 июня.