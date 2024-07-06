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Законодательство РК

Полиция Уральска задержала продавца электронных сигарет

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 03:33 Фото: Zakon.kz
5 июля сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 50-летнего жителя Уральска, который занимался незаконной продажей запрещенных к продаже электронных сигарет, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, свою торговую деятельность мужчина осуществлял через интернет-магазин в мессенджере Telegram. Его задержали с поличным во время продажи за 6500 тенге электронных сигарет подростку.

Торговля, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 03:33

Фото: пресс-служба МВД РК

В доме подозреваемого провели обыск, в котором стражи порядка нашли и изъяли порядка сотни одноразовых сигарет, 137 приспособлений и жидкостей для их употребления. По факту продажи и распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них, управлением полиции города Уральск возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

С 20 июня 2024 года за продажу и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей предусмотрены:

  • штраф в размере до 200 МРП. В 2024 году эта сумма составляет 738 400 тенге;
  • исправительные работы;
  • привлечение к общественным работам на срок до 200 часов;
  • арест до 50 суток.

Мы сообщали, что 19 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". Нормы закона вступили в силу с 20 июня.

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Алия Абди
Западно-Казахстанская область Уральск 2024 год Онлайн-магазины Полиция Законы Курение Электронные сигареты
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