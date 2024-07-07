Мощный поток дождевой воды прошел по улицам Жанатаса

В Жамбылской области 7 июля мощный поток дождевой воды прошел по улицам города Жанатас, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в областном ДЧС, в 17:20 в Жанатасе из-за выпадения обильных осадков в виде дождя произошло формирование и прохождение склонного стока по улицам Байсеитова, Аяпова, Есеева, Курмангазы и Клочкова.

"По состоянию на 19:00 уровень воды упал, все улицы расположены в предгорной местности и имеют естественный склон, по которому дождевые воды ушли по арычной сети. Далее вода уходит через реку Буркітті протекающую посреди города. На месте находятся аким района и исполняющий обязанности начальника ОЧС Сарысуского района, работает оперативный штаб из числа служб гражданской защиты", – говорится в сообщении.





Также отмечается, что на место ЧС выехали 43 спасателя и 15 единиц техники.

"В ДЧС работает оперативная группа. Обстановка находится под контролем, жертв и пострадавщих нет. Уважаемые жители и гости Сарысуского района и города Жанатас! Просим доверять только официальной информации", – заключили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что сильный ливень затопил улицы Астаны.