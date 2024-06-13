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В Алматы молния ударила в телебашню на Кок-Тобе

молния Кок-Тобе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 10:01 Фото: скриншот видео/Instagram/shavarev_
Утром 13 июня 2024 года в Алматы разыгралась непогода. Сильные раскаты грома даже напугали жителей и гостей города. После начался сильный дождь. Местный фотограф Александр Шаварев успел запечатлеть момент, когда молния попала в телебашню на горе Кок-Тобе, сообщает Zakon.kz.

Видео Шаварев опубликовал на личной странице в Instagram.

"Молнии бьют в телебашню Кок-Тобе, 13.06.2024", – кратко сказано в описании к видео.

Комментаторы прозвали это "яростью небес".

  • Супер!
  • Всегда интересно было, люди, которые там внутри работают, не боятся? И как-то это ощущают?
  • Страшно!
  • Шо, опять? (с)
  • Вот это мощь, – также отмечают пользователи Сети.

Примечательно, что днем ранее городской Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) выступил с оперативным штормовым предупреждением. Специалисты предупреждали, что в Алматы 13 июня ожидаются гроза и порывистый ветер.

Кроме того, с прогнозом погоды на 13, 14 и 15 июня в городе можно ознакомиться по ссылке.

Также интересен факт, что 12 июня в городе был красивейший закат, который смог заснять фотограф Дмитрий Доценко.

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