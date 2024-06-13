В Алматы молния ударила в телебашню на Кок-Тобе
Фото: скриншот видео/Instagram/shavarev_
Утром 13 июня 2024 года в Алматы разыгралась непогода. Сильные раскаты грома даже напугали жителей и гостей города. После начался сильный дождь. Местный фотограф Александр Шаварев успел запечатлеть момент, когда молния попала в телебашню на горе Кок-Тобе, сообщает Zakon.kz.
Видео Шаварев опубликовал на личной странице в Instagram.
"Молнии бьют в телебашню Кок-Тобе, 13.06.2024", – кратко сказано в описании к видео.
Комментаторы прозвали это "яростью небес".
- Супер!
- Всегда интересно было, люди, которые там внутри работают, не боятся? И как-то это ощущают?
- Страшно!
- Шо, опять? (с)
- Вот это мощь, – также отмечают пользователи Сети.
Примечательно, что днем ранее городской Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) выступил с оперативным штормовым предупреждением. Специалисты предупреждали, что в Алматы 13 июня ожидаются гроза и порывистый ветер.
Кроме того, с прогнозом погоды на 13, 14 и 15 июня в городе можно ознакомиться по ссылке.
Также интересен факт, что 12 июня в городе был красивейший закат, который смог заснять фотограф Дмитрий Доценко.
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