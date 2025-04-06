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Происшествия

Внедорожник с пассажирами застрял в грязи на сутки в области Улытау

внедорожник с пассажирами застрял в грязевой массе, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 20:21 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Улытауском районе области Улытау, в Борсенгирском сельском округе, в грязевой массе застрял внедорожник. Ребята в течении суток не могли вызволить железного коня из плена и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС на автомобиле высокой проходимости отбуксировали застрявший автомобиль на очищенный участок дороги. В салоне находились три пассажира, которые продолжили путь самостоятельно.

Как уточнили в министерстве, в медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее сообщалось, что Land Cruiser застрял на рельсах в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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