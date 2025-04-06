Внедорожник с пассажирами застрял в грязи на сутки в области Улытау

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Улытауском районе области Улытау, в Борсенгирском сельском округе, в грязевой массе застрял внедорожник. Ребята в течении суток не могли вызволить железного коня из плена и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС на автомобиле высокой проходимости отбуксировали застрявший автомобиль на очищенный участок дороги. В салоне находились три пассажира, которые продолжили путь самостоятельно. Как уточнили в министерстве, в медицинской помощи никто не нуждался. Ранее сообщалось, что Land Cruiser застрял на рельсах в Казахстане.

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