Внедорожник с пассажирами застрял в грязи на сутки в области Улытау
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Улытауском районе области Улытау, в Борсенгирском сельском округе, в грязевой массе застрял внедорожник. Ребята в течении суток не могли вызволить железного коня из плена и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.
Спасатели МЧС на автомобиле высокой проходимости отбуксировали застрявший автомобиль на очищенный участок дороги. В салоне находились три пассажира, которые продолжили путь самостоятельно.
Как уточнили в министерстве, в медицинской помощи никто не нуждался.
Ранее сообщалось, что Land Cruiser застрял на рельсах в Казахстане.
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