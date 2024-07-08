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В Актобе задержали мужчину, который ранил ножом несколько человек

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, оружие, пистолет полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 17:27 Фото: Zakon.kz
8 июля 2024 года в соцсетях распространилась информация о том, что в Актобе мужчина ранил ножом на улице трех человек, сообщает Zakon.kz.

В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что личность подозреваемого установили и его задержали, но не уточнили количество пострадавших:

"После поступления сообщения на место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции. Противоправные действия были пресечены. Все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции. По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело".

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Актобе при пересечении границы Казахстана и России задержали подростка, которого подозревают в нападении на детей с перцовым баллончиком 6 июля 2024 года. 

Андрей Дюсупов
Актобе Казахстан 2024 год Полиция
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