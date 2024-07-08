В Актобе задержали мужчину, который ранил ножом несколько человек

8 июля 2024 года в соцсетях распространилась информация о том, что в Актобе мужчина ранил ножом на улице трех человек, сообщает Zakon.kz.

В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что личность подозреваемого установили и его задержали, но не уточнили количество пострадавших:



"После поступления сообщения на место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции. Противоправные действия были пресечены. Все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции. По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело".

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Актобе при пересечении границы Казахстана и России задержали подростка, которого подозревают в нападении на детей с перцовым баллончиком 6 июля 2024 года.

