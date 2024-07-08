В Актобе задержали мужчину, который ранил ножом несколько человек
Фото: Zakon.kz
8 июля 2024 года в соцсетях распространилась информация о том, что в Актобе мужчина ранил ножом на улице трех человек, сообщает Zakon.kz.
В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что личность подозреваемого установили и его задержали, но не уточнили количество пострадавших:
"После поступления сообщения на место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции. Противоправные действия были пресечены. Все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции. По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело".
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в Актобе при пересечении границы Казахстана и России задержали подростка, которого подозревают в нападении на детей с перцовым баллончиком 6 июля 2024 года.
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