Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 15 сирот заболели во время отдыха в Боровом: в лагере не было медсестры

ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 18:13 Фото: pixabay
Из лагеря "Эдельвейс" в Боровом, в котором отдыхают сироты из Павлодарской области, ночью 6 июля 2024 года госпитализировали сразу несколько детей с признаками простуды, сообщает Zakon.kz.

О тревожной ситуации, которая сложилась в учреждении, 6 июля 2024 года рассказала депутат маслихата Павлодара Гульжайна Даримова. Она сообщила, что посетила лагерь в Боровом в ходе рабочей поездки.

"Здесь отдыхают павлодарские дети из детских домов. Они написали мне, что у них минимум шестеро лежат с температурой. Врача у них на территории нет, скорую им не вызывают. Я вызвала скорую ночью. Забрали девятерых детей с температурой", – написала депутат.

По ее словам, утром в лагерь приехали заместитель акима Акмолинской области, руководители региональных управлений здравоохранения и образования, а также уполномоченный по правам детей.

"Мы вместе сделали осмотр лагеря и обнаружили множество нарушений. Но на все можно глаза закрыть, кроме отсутствия медика, где 250 детей. Нет также диетсестры, никакие журналы по детям не ведутся", – добавила Даримова.

В пресс-службе акимата Акмолинской области сообщили, что около полуночи 6 июля детей из лагеря с признаками простуды привезли в приемный покой ТОО "Авиценна- Бурабай".

"После обследования их доставили в многопрофильную областную детскую больницу. Сейчас состояние детей удовлетворительное, без ухудшения, они находятся под наблюдением".

Также медики осмотрели и детей, которые продолжают находиться в лагере.

В 2024 году в Мангистауской области зарегистрировано семь случаев заболевания эхинококкозом. Двое из заболевших – дети. 

В санэпиднадзоре Алматы рассказали, как эхинококк попадает в организм человека.

Читайте также

В Туркестанской области в четырехметровую яму упал подросток
В Туркестанской области в четырехметровую яму упал подросток
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, оружие, пистолет полицейского
В Актобе задержали мужчину, который ранил ножом несколько человек
Андрей Дюсупов
Акмолинская область Боровое Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Димаш Кудайберген поделился с поклонниками потрясающей новостью о концерте в Астане
Димаш Кудайберген поделился потрясающей новостью о концерте в Астане
ребенок, зонтик
Ливень и сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 8 июля
Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: