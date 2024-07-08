Более 15 сирот заболели во время отдыха в Боровом: в лагере не было медсестры

Из лагеря "Эдельвейс" в Боровом, в котором отдыхают сироты из Павлодарской области, ночью 6 июля 2024 года госпитализировали сразу несколько детей с признаками простуды, сообщает Zakon.kz.

О тревожной ситуации, которая сложилась в учреждении, 6 июля 2024 года рассказала депутат маслихата Павлодара Гульжайна Даримова. Она сообщила, что посетила лагерь в Боровом в ходе рабочей поездки.

"Здесь отдыхают павлодарские дети из детских домов. Они написали мне, что у них минимум шестеро лежат с температурой. Врача у них на территории нет, скорую им не вызывают. Я вызвала скорую ночью. Забрали девятерых детей с температурой", – написала депутат.

По ее словам, утром в лагерь приехали заместитель акима Акмолинской области, руководители региональных управлений здравоохранения и образования, а также уполномоченный по правам детей.

"Мы вместе сделали осмотр лагеря и обнаружили множество нарушений. Но на все можно глаза закрыть, кроме отсутствия медика, где 250 детей. Нет также диетсестры, никакие журналы по детям не ведутся", – добавила Даримова.

В пресс-службе акимата Акмолинской области сообщили, что около полуночи 6 июля детей из лагеря с признаками простуды привезли в приемный покой ТОО "Авиценна- Бурабай".

"После обследования их доставили в многопрофильную областную детскую больницу. Сейчас состояние детей удовлетворительное, без ухудшения, они находятся под наблюдением".

Также медики осмотрели и детей, которые продолжают находиться в лагере.

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