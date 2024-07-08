В Туркестанской области в четырехметровую яму упал подросток
Фото: Instagram.com/shygysqaz_tjd
В МЧС РК сообщили, что в Туркестанской области из глубокой ямы вызволили 16-летнего подростка, передает Zakon.kz.
По информации МЧС, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в одном из домов города Туркестана в яму глубиной 4 метра упал 16-летний подросток.
Спасатели с помощью веревки вытащили подростка из ямы и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.
В настоящее время его состояние оценивают как стабильное.
Ранее сообщалось, что подросток в Атырау попал в реанимацию после укуса паука.
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