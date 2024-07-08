В Туркестанской области в четырехметровую яму упал подросток

В МЧС РК сообщили, что в Туркестанской области из глубокой ямы вызволили 16-летнего подростка, передает Zakon.kz.

По информации МЧС, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в одном из домов города Туркестана в яму глубиной 4 метра упал 16-летний подросток.

Спасатели с помощью веревки вытащили подростка из ямы и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.





В настоящее время его состояние оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что подросток в Атырау попал в реанимацию после укуса паука.