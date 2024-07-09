В ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург понадобилась экстренная медпомощь
Фото: пресс-служба МЧС РК
9 июля в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург понадобилась экстренная медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, медработники трассового медико-спасательного пункта "Акшатау" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на 743 км трассы Алматы-Екатеринбург.
Четырем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Они доставлены в Центральную больницу города Балхаш.
Смертельное ДТП произошло 7 июля на автодороге Караганда – Темиртау.
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