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В ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург понадобилась экстренная медпомощь

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 07:41 Фото: пресс-служба МЧС РК
9 июля в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург понадобилась экстренная медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, медработники трассового медико-спасательного пункта "Акшатау" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на 743 км трассы Алматы-Екатеринбург.

Четырем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Они доставлены в Центральную больницу города Балхаш.

Смертельное ДТП произошло 7 июля на автодороге Караганда – Темиртау.

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