Нетрезвый мужчина ударил школьницу в автобусе Петропавловска

В общественном транспорте Петропавловска нетрезвый пассажир ударил по лицу девочку. Агрессор доставлен в полицию, сообщает Zakon.kz.

В Сети распространили видео инцидента в городском автобусе, когда мужчина позволил себе рукоприкладство в отношении ребенка.

Как отмечается под видео, ситуация произошла во время следования по маршруту автобуса №2 в Петропавловске. По словам очевидцев, в салоне находились изрядно выпившие граждане, которые неподобающе себя вели: нецензурно выражались, спорили и мешали другим горожанам. Следуя на выход, один из мужчин ударил девочку. Пассажиры вызвали полицию, хулигана задержали.

В пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области рассказали, что оперативно приняты меры по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней.

"Подозреваемый в нанесении удара оперативно установлен, задержан и доставлен в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Подобные поступки в отношении детей расцениваются как грубое нарушение закона и влекут самую строгую ответственность. Ситуация находится под полным контролем полиции". ДП СКО

