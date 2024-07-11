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Очистить дороги от песка на правом берегу Атырау попросила местная жительница

Субботник, уборка улиц, мусор, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 08:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жители правого берега города Атырау просят городские власти обратить внимание на песок, который долгое время лежит на их стороне города, сообщает Zakon.kz.

О сложившейся ситуации жительница Атырау по имени Оксана 9 июля рассказала в Telegram-чате областного акимата.

"До каких пор мы на правом берегу реки Жайык будем жить, как свиньи? Дайте акиму сравнить эти фото: верхнее – это левый берег, где ходит аким и иностранные граждане, на нижнем фото – правый берег. Даже в праздники левую сторону мыли водой", – пишет женщина.
Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 08:08

Фото: Telegram/акимат Атырауской области

Оксана убедительно призывает городские власти обратить внимание на угнетающий вид правобережья Атырау и просит также очистить дороги от песка.

"На всю правую сторону привезли троих женщин с метлами и все. Собрали все это в кучу. И этот песок весь разлетается. Почему грузовые машины сразу не собирают этот песок?" – продолжила она задавать вопросы, на которые пока нет ответов.

Жительница Атырау открыто заявила, что данное фото жители отправят в Администрацию президента, поскольку действующий аким города не выполнил поручение о ликвидации песка с городских улиц.

"Или вы за людей не считаете тех, кто живет на правом берегу?" – этой фразой заявительница завершила свое обращение.

Также жители городов Караганда и Уральск призывают руководство своих городов обратить внимание на воду, которая разливается по дорогам.

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