Очистить дороги от песка на правом берегу Атырау попросила местная жительница

Жители правого берега города Атырау просят городские власти обратить внимание на песок, который долгое время лежит на их стороне города, сообщает Zakon.kz.

О сложившейся ситуации жительница Атырау по имени Оксана 9 июля рассказала в Telegram-чате областного акимата.

"До каких пор мы на правом берегу реки Жайык будем жить, как свиньи? Дайте акиму сравнить эти фото: верхнее – это левый берег, где ходит аким и иностранные граждане, на нижнем фото – правый берег. Даже в праздники левую сторону мыли водой", – пишет женщина.

Фото: Telegram/акимат Атырауской области

Оксана убедительно призывает городские власти обратить внимание на угнетающий вид правобережья Атырау и просит также очистить дороги от песка.

"На всю правую сторону привезли троих женщин с метлами и все. Собрали все это в кучу. И этот песок весь разлетается. Почему грузовые машины сразу не собирают этот песок?" – продолжила она задавать вопросы, на которые пока нет ответов.

Жительница Атырау открыто заявила, что данное фото жители отправят в Администрацию президента, поскольку действующий аким города не выполнил поручение о ликвидации песка с городских улиц.

"Или вы за людей не считаете тех, кто живет на правом берегу?" – этой фразой заявительница завершила свое обращение.

Также жители городов Караганда и Уральск призывают руководство своих городов обратить внимание на воду, которая разливается по дорогам.