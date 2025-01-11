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Происшествия

Строительный магазин горел на правом берегу Астаны

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 18:34 Фото: Zakon.kz
Столичные спасатели 11 января потушили пожар, который произошел в строительном магазине на правом берегу Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, по прибытию первых пожарных подразделений незамедлительно были созданы звенья газодымозащитной службы и начата разведка.


"По уточненным данным, в районе Сарыарка по ул. Мәскеу в двухэтажном торговом доме на первом этаже в помещении по хранению лакокрасочных изделий произошел пожар на площади 20 квадратных метров", –  говорится в сообщении. 

Отмечается, что пострадавших нет и сейчас устанавливают точную причину пожара.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В ночь на 11 января в городе Щучинск Бурабайского района загорелся силовой трансформатор

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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