Строительный магазин горел на правом берегу Астаны

Столичные спасатели 11 января потушили пожар, который произошел в строительном магазине на правом берегу Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, по прибытию первых пожарных подразделений незамедлительно были созданы звенья газодымозащитной службы и начата разведка.





"По уточненным данным, в районе Сарыарка по ул. Мәскеу в двухэтажном торговом доме на первом этаже в помещении по хранению лакокрасочных изделий произошел пожар на площади 20 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет и сейчас устанавливают точную причину пожара.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В ночь на 11 января в городе Щучинск Бурабайского района загорелся силовой трансформатор.