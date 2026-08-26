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Общество

Полиция Алматы взялась за увеселительные заведения и продуктовые магазины

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 11:20 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы усиливают профилактику правонарушений в увеселительных заведениях и продуктовых магазинах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 августа 2026 года рассказали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"Сотрудники Управления по координации профилактической работы совместно с районными управлениями полиции проводят профилактические встречи с руководителями и арендаторами увеселительных заведений, а также представителями продуктовых магазинов Алматы. В ходе встреч разъясняются требования законодательства в сфере реализации алкогольной продукции, в том числе правила и время ее продажи, ограничения по реализации алкоголя отдельным категориям лиц, а также ответственность за допущенные нарушения".

Отдельное внимание уделяется профилактике преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщается, что с представителями объектов обсуждаются вопросы взаимодействия сотрудников охраны с полицией.

В частности, разъясняется необходимость своевременного информирования правоохранительных органов о конфликтных ситуациях и принятия мер для предупреждения их дальнейшего развития.

Отмечается, что профилактическая работа направлена на предупреждение правонарушений, обеспечение общественного порядка и повышение уровня безопасности в местах массового пребывания граждан.

18 августа 2026 года стало известно, что полиция в Алматы переведена на усиленный режим.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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