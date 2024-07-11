Задержан директор филиала “Семей орманы”

Фото: Zakon.kz

9 июля директор одного из филиалов Государственного лесного природного резервата “Семей орманы” и его подельники водворены в ИВС, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: