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Законодательство РК

Задержан директор филиала “Семей орманы”

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, оружие, пистолет полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 08:36 Фото: Zakon.kz
9 июля директор одного из филиалов Государственного лесного природного резервата “Семей орманы” и его подельники водворены в ИВС, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД РК, по подозрению в совершении хищений леса в полицию доставлено более 20 лиц. Проведены обыски. Изъяты:

  • десятки кубометров похищенного делового леса;
  • деревообрабатывающие станки;
  • денежные средства;
  • документация филиала.
"Они также проверяются на причастность к фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, растраты имущества и подделки документов. В настоящее время расследование продолжается", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Днями ранее полицейскими Казахстана пресечена деятельность молодежных группировок вымогателей.

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