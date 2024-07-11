Задержан директор филиала “Семей орманы”
Фото: Zakon.kz
9 июля директор одного из филиалов Государственного лесного природного резервата “Семей орманы” и его подельники водворены в ИВС, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МВД РК, по подозрению в совершении хищений леса в полицию доставлено более 20 лиц. Проведены обыски. Изъяты:
- десятки кубометров похищенного делового леса;
- деревообрабатывающие станки;
- денежные средства;
- документация филиала.
"Они также проверяются на причастность к фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, растраты имущества и подделки документов. В настоящее время расследование продолжается", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
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