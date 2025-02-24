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События

Даулет Байбулатов стал генеральным директором "Семей орманы"

Даулет Байбулатов стал генеральным директором &quot;Семей орманы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 17:08 Фото: Instagram/glpr.semeyormany
В РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" – новый генеральный директор. Им стал Даулет Байбулатов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 февраля 2025 года стало известно из Instagram резервата.

"Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Байбулатов Даулет Какенович назначен генеральным директором РГУ "ГЛПР "Семей орманы", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Даулет Байбулатов родился 7 октября 1967 года в городе Семипалатинске (21 июня 2007 года переименован в город Семей). В 1986 году окончил Лениногорский лесной техникум по квалификации техник-лесовод. В 1995 году окончил Сибирский Технологический институт по квалификации "инженер лесного хозяйства".

Трудовую деятельность начал в 1986 году начальником пожарно-химической станции Краснокордонского лесничества Семипалатинского мехлесхоза. Затем работал инженером охраны леса Семипалатинского лесохозяйственного предприятия, лесничим Краснокордонского лесничества, лесничим Пригородного лесничества, лесничим Каштакского лесничества, руководителем Талицкого лесничества, директором Семипалатинского, Новошульбинского, Морозовского филиалов РГУ "ГЛПР "Семей орманы", и. о. заместителя генерального директора РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

Даулет Какенович в системе лесного хозяйства проработал около 40 лет.

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22 января 2025 года Генпрокуратура Казахстана поставила окончательную точку по всем уголовным делам, заведенным после крупного пожара в "Семей орманы". С итогами расследования, почему и как погибли 14 человек при тушении лесного пожара в Абайской области, можете ознакомиться по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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