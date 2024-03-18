В Актобе из-за пожара эвакуировали 11 человек

В МЧС РК сообщили, что в Актобе из-за возгорания в квартире на восьмом этаже в многоквартирном жилом доме эвакуировано 11 человек, в том числе трое детей, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, предварительная причина пожара - короткое замыкание проводов электрощите, а затем загорелась мебель.

Силами ДЧС с верхних этажей по лестничному маршу эвакуировано 11 человек, в том числе 3 детей.

В 04:17 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Были задействованы 33 человек л/с и 6 ед.техники.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Алматинской области. 17 марта в поселке Байтерек произошел пожар на территории промышленной зоны. Жертв и пострадавших нет.