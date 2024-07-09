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Законодательство РК

В Астане загорелся балкон в одной из квартир в районе Байконур

В Астане загорелся балкон в одной из квартир в районе Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 03:18 Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили о пожаре в одном из столичных многоквартирных жилых домов в районе Байконур. Там ночью произошло загорание балкона на площади 10 квадратных метров, передает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, спасатели ликвидировали горение за 20 минуты с момента поступления вызова.

Пострадавших нет.

Чуть раньше этой же ночью в Костанае  одном из частных жилых домов произошло загорание на площади 54 квадратов. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Ранее 8 июля мы писали о пожаре на фабрике в Жезказгане.

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Елена Вебер
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