В Астане загорелся балкон в одной из квартир в районе Байконур

В МЧС РК сообщили о пожаре в одном из столичных многоквартирных жилых домов в районе Байконур. Там ночью произошло загорание балкона на площади 10 квадратных метров, передает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, спасатели ликвидировали горение за 20 минуты с момента поступления вызова.

Пострадавших нет.

Чуть раньше этой же ночью в Костанае одном из частных жилых домов произошло загорание на площади 54 квадратов. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Ранее 8 июля мы писали о пожаре на фабрике в Жезказгане.