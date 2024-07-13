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Четырехлетний мальчик в одиночку прошел шесть километров по берегу Балхаша

Четырехлетний мальчик прошел шесть км по берегу Балхаша, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 15:25 Фото: pixabay
13 июля 2024 года четырехлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, ушел с зоны отдыха на Балхаше и прошел 6 км. Его нашли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

"Сегодня в Сарканском районе на озере Балхаш мальчик 2020 года рождения самостоятельно покинул территорию зоны отдыха и потерялся. Ребенок обнаружен на берегу озера в 6 км от зоны отдыха. Спасатели передали ребенка матери. В медицинской помощи он не нуждался".Пресс-служба МЧС РК

Специалисты ведомства в очередной раз настоятельно просят соблюдать правила безопасности на воде.

10 июля сообщалось, что ребенка течением унесло в Каспийское море, когда он плавал с надувным кругом. По данным МЧС, инцидент закончился благополучно. Мальчика спасли.

Ранее специалисты уже делали заявление и призывали:

  • Отдыхать в разрешенных, безопасных водоемах.
  • Не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых.
  • Не купаться в незнакомых и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот".
  • Не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
  • Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва.
  • Не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам.
  • Не нырять в непроверенных и необорудованных местах.
  • Не плавать на предметах, не предназначенных для плавания.
  • Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

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