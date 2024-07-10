10-летнего мальчика на надувном круге унесло в Каспийское море
Фото: pxhere
Ребенка течением унесло в Каспийское море, когда он плавал с надувным кругом. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент закончился благополучно. Мальчик спасен, сообщает Zakon.kz.
Как сказано в сообщении ведомства, в Актау при патрулировании побережья Каспийского моря сотрудники обнаружили ребенка на воде.
"Его доставили на берег. Выяснилось, что ребенка 2014 года рождения на надувном круге унесло течением. В медицинской помощи мальчик не нуждался". Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС в очередной раз обращается к казахстанцам и настоятельно просит соблюдать правила безопасности на воде.
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Ранее специалисты уже делали заявление и призывали:
- Отдыхать в разрешенных, безопасных водоемах.
- Не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых.
- Не купаться в незнакомых и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот".
- Не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
- Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва.
- Не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам.
- Не нырять в непроверенных и необорудованных местах.
- Не плавать на предметах, не предназначенных для плавания.
- Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.
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