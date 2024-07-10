10-летнего мальчика на надувном круге унесло в Каспийское море

Фото: pxhere

Ребенка течением унесло в Каспийское море, когда он плавал с надувным кругом. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент закончился благополучно. Мальчик спасен, сообщает Zakon.kz.

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