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10-летнего мальчика на надувном круге унесло в Каспийское море

10-летнего мальчика на надувном круге унесло в Каспийское море, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 16:52 Фото: pxhere
Ребенка течением унесло в Каспийское море, когда он плавал с надувным кругом. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент закончился благополучно. Мальчик спасен, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении ведомства, в Актау при патрулировании побережья Каспийского моря сотрудники обнаружили ребенка на воде.

"Его доставили на берег. Выяснилось, что ребенка 2014 года рождения на надувном круге унесло течением. В медицинской помощи мальчик не нуждался". Пресс-служба МЧС РК
10-летнего мальчика на надувном круге унесло в Каспийское море, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 16:52

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС в очередной раз обращается к казахстанцам и настоятельно просит соблюдать правила безопасности на воде.

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Ранее специалисты уже делали заявление и призывали:

  • Отдыхать в разрешенных, безопасных водоемах.
  • Не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых.
  • Не купаться в незнакомых и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот".
  • Не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
  • Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва.
  • Не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам.
  • Не нырять в непроверенных и необорудованных местах.
  • Не плавать на предметах, не предназначенных для плавания.
  • Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

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