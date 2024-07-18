Двоих детей спасли на побережье Алаколя

18 июля на побережье озера Алаколь спасатели нашли двоих детей, оставшихся без присмотра взрослых. Несовершеннолетние самостоятельно покинули территорию зоны отдыха и потерялись, сообщает Zakon.kz.

Родители позвонили спасателям, когда поняли, что сами не в силах найти своих детей. В ходе поисковых операций несовершеннолетних обнаружили на берегу озера, примерно в полутора километрах от зоны отдыха.

"На побережье озера Алаколь спасатели нашли оставшихся без присмотра взрослых двоих детей 2017-го, 2018 года рождения. Дети самостоятельно покинули территорию зоны отдыха и потерялись", – говорится в сообщении.

В медицинской помощи дети не нуждалась. Их передали родителям.

Ранее сообщалось, что в Казахстане фиксируется тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах. Об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

