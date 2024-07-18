Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двоих детей спасли на побережье Алаколя

дети, МЧС РК, спасенные дети, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 00:09 Фото: МЧС РК
18 июля на побережье озера Алаколь спасатели нашли двоих детей, оставшихся без присмотра взрослых. Несовершеннолетние самостоятельно покинули территорию зоны отдыха и потерялись, сообщает Zakon.kz.

Родители позвонили спасателям, когда поняли, что сами не в силах найти своих детей. В ходе поисковых операций несовершеннолетних обнаружили на берегу озера, примерно в полутора километрах от зоны отдыха.

"На побережье озера Алаколь спасатели нашли оставшихся без присмотра взрослых двоих детей 2017-го, 2018 года рождения. Дети самостоятельно покинули территорию зоны отдыха и потерялись", – говорится в сообщении.

В медицинской помощи дети не нуждалась. Их передали родителям. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане фиксируется тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах. Об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

Читайте также

пожар на СТО
Пожар вспыхнул на станции технического обслуживания в Таразе
смертельная авария произошла на трассе Алматы - Усть-Каменогорск
Смертельная авария с участием грузовика произошла на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Больше 180 человек выявлены с двойным гражданством в Казахстане в 2024 году
Супругов из США в Казахстане оштрафовали за двойное гражданство
Николай Ежелев
МЧС РК Алаколь Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца
Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: