У жителя Петропавловска обнаружили набор старинного оружия
Как передает Telegram-канал "Петропавловск news", сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Северо-Казахстанской области в ходе следственных действий в подвале дома и в гараже жителя областного центра обнаружили:
- пистолет-пулемет Шпагина;
- штык-нож от винтовки Мосина;
- травматический и пневматический пистолеты;
- 11 единиц различных боеприпасов;
- восемь ножей, три из которых кустарного производства.
Фото: Telegram/Петропавловск news
По факту незаконного хранения огнестрельного и холодного оружия возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела по изъятым предметам назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.
Фото: Telegram/Петропавловск news
13 июля акимат Бурабайского района обратился к гостям и жителям поселка Бурабай и окрестностей с тем, что с 5 по 14 июля 2024 года запланировано проведение тактико-специального учения, во время которого предусмотрен призыв на учебные воинские сборы военнообязанных, приписанных в бригаду территориальной обороны Акмолинской области.