У жителя Петропавловска обнаружили набор старинного оружия

У жителя Петропавловска обнаружили пистолет-пулемет Шпагина и штык-нож от винтовки Мосина, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал "Петропавловск news", сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Северо-Казахстанской области в ходе следственных действий в подвале дома и в гараже жителя областного центра обнаружили:

пистолет-пулемет Шпагина;

штык-нож от винтовки Мосина;

травматический и пневматический пистолеты;

11 единиц различных боеприпасов;

восемь ножей, три из которых кустарного производства.

Фото: Telegram/Петропавловск news

По факту незаконного хранения огнестрельного и холодного оружия возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела по изъятым предметам назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

Фото: Telegram/Петропавловск news

13 июля акимат Бурабайского района обратился к гостям и жителям поселка Бурабай и окрестностей с тем, что с 5 по 14 июля 2024 года запланировано проведение тактико-специального учения, во время которого предусмотрен призыв на учебные воинские сборы военнообязанных, приписанных в бригаду территориальной обороны Акмолинской области.