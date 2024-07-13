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У жителя Петропавловска обнаружили набор старинного оружия

Оружие, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 00:59 Фото: Telegram/Петропавловск news
У жителя Петропавловска обнаружили пистолет-пулемет Шпагина и штык-нож от винтовки Мосина, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал "Петропавловск news", сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Северо-Казахстанской области в ходе следственных действий в подвале дома и в гараже жителя областного центра обнаружили:

  • пистолет-пулемет Шпагина;
  • штык-нож от винтовки Мосина;
  • травматический и пневматический пистолеты;
  • 11 единиц различных боеприпасов;
  • восемь ножей, три из которых кустарного производства.
Оружие, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 00:59

Фото: Telegram/Петропавловск news

По факту незаконного хранения огнестрельного и холодного оружия возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела по изъятым предметам назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

Оружие, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 00:59

Фото: Telegram/Петропавловск news

13 июля акимат Бурабайского района обратился к гостям и жителям поселка Бурабай и окрестностей с тем, что с 5 по 14 июля 2024 года запланировано проведение тактико-специального учения, во время которого предусмотрен призыв на учебные воинские сборы военнообязанных, приписанных в бригаду территориальной обороны Акмолинской области.

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